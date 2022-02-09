Барнаул, , 09:34 — REGNUM В Алтайском крае, где из-за «Омикрона» ежедневно стали выявлять более 3,5 носителей коронавируса, внедрили новый формат работы медиков с инфицированными — дистанционные консультации. По данным ИА «Банкфакс», теперь, согласно приказу регионального минздрава, если больной переносит инфекцию легко и не имеет серьезных сопутствующих заболеваний, врач может по телефону поставить диагноз и выписать листок нетрудоспособности.

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Если спустя неделю жалоб не будет — больничный закроют так же удаленно. Реальный визит к врачу потребуется, если больничный необходимо продлить.

Интересно, что проведение медорганизацией тестирования пациента на коронавирус в данном документе не упоминается. Зато есть пункт, согласно которому больной самостоятельно может пройти тест, в том числе в частных организациях.

Подобные схемы постепенно вводят и в других субъектах РФ, а в некоторых эта система уже действует. По словам главы российского минздрава Михаила Мурашко, такой порядок оформления больничных по «удаленке» будет действовать до 15 марта текущего года.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за «Омикрона» оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает ухудшаться. К 9 февраля выявлены рекордные 3762 новых носителя за сутки.

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