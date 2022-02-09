Токио, , 09:33 — REGNUM Игра Pokemon Legends: Arceus, релиз которой состоялся в январе 2022 года на портативной консоли Nintendo Switch, получила обновление 1.0.2. Об этом 9 февраля сообщает портал Comicbook.

Покемон geralt

Отмечается, что это относительно небольшой патч, который исправляет ошибки игры и вносит в неё некоторые улучшения. Издание отметило, что пока геймеры не могут узнать, какие именно изменения внесло обновление в Pokemon Legends: Arceus, поскольку Nintendo не опубликовала примечания к нему на своём сайте. Автор статьи отметил, что, судя по всему, эти изменения не будут существенными.

Напомним, релиз Pokemon Legends: Arceus состоялся 28 января 2022 года. Игра быстро стала популярной, в первую неделю после релиза было продано 6,5 млн её копий. На сайте Metacritic она сейчас имеет оценку 84 балла (из 100) от критиков и 8,2 балла от рядовых пользователей.

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