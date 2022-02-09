Красноярск, , 09:33 — REGNUM В Красноярске 8 февраля произошёл крупный пожар на складе мягких игрушек. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по краю, сообщение о возгорании поступило около 10 часов утра.

Пожар на складе игрушек в Красноярске ГУ МЧС по Красноярскому краю

К моменту прибытия пожарных из здания валил густой дым. Внутрь вошло звено газодымозащитников, однако людей они не обнаружили.

«В течение 2,5 часа возгорание было локализовано на площади 700 квадратных метров. Его тушили около 60 человек личного состава и 19 единиц техники. Контроль обстановки на пожаре велся при помощи беспилотников», — отметили в управлении.

Спасателям удалось не допустить перехода огня на соседние здания. Никто из людей не пострадал. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

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