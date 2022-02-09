Санкт-Петербург, , 09:38 — REGNUM В Санкт-Петербурге задержали шесть человек в рамках расследования уголовных дел о нарушениях и хищениях при уборке улиц и крыш домов от снега и льда. Об этом 9 февраля ИА REGNUM сообщил источник в правоохранительных органах.

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Напомним, в Петербурге возбуждено 19 уголовных дел в связи с провальной уборкой города текущей зимой. Накануне по 60 адресам в разных районах города прошли обыски. В результате были задержаны шесть человек.

«Пять человек в Василеостровском районе и один в Адмиралтейском районе», — уточнил собеседник агентства.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что из-за плохой уборки улиц и крыш домов в Северной столице с начала зимы пострадало более трех тысяч человек. Многие получили тяжелые травмы, от падения льда на голову погиб один человек.

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