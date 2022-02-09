Анабарский район, Якутия, , 09:40 — REGNUM В якутском отделении «Единой России» официально подтвердили задержание главы Анабарского района Ивана Семёнова по подозрению в получении взятки. Информацию об этом опубликовала газет «Якутск Вечерний».

Взятка

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«4 февраля Следком РФ по Якутии возбудил уголовное дело в отношении главы Анабарского района Ивана Семенова по ч.6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»). Ивану Семёнову решением президиума регионального политического совета Якутского регионального отделения «Единая Россия» от 7 февраля 2022 года приостановлено членство в партии в связи с возбуждением уголовного дела», — отметили в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

Как сообщало ИА REGNUM, Иван Семёнов арестован 6 февраля. Анабарским районом он руководит с 2013 года.