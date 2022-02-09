Ташкент, 9 февраля, 2022, 09:32 — ИА Регнум. Главы МИД Узбекистан и Латвии Абдулазиз Камилов и Эдгар Ринкевичс 8 февраля обменялись мнениями по обстановке в Афганистане. Об этом сообщает МИД Узбекистана.

Иван Шилов ИА REGNUM Узбекистан

«Латвия, безусловно, имеет определенные обязательства по отношению к афганским делам в рамках НАТО и ЕС», — отметил Камилов на встрече с журналистами по итогам переговоров.

Он указал, что минувшие годы, «тем не менее, показали, что даже в рамках этих обязательств Латвия всегда имела разумный, практический, выверенный подход, без излишней идеологизации».

«Поэтому нам всегда было полезно и приятно иметь диалог с нашими латвийскими друзьями по этой проблематике. В ходе сегодняшних переговоров мы проинформировали делегацию Латвии о позициях и подходах Узбекистана в афганском вопросе», — отметил Камилов.

Он отметил, что «как латвийская сторона в лице главы МИД, так и руководство Европейского союза, в том числе Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель едины во мнении в том, что главная задача сейчас — избежать гуманитарной катастрофы в Афганистане».

»Ухудшение же ситуации, напротив, может привести к радикализации общества, противостоянию группировок, возможному усилению позиций экстремистских сил», — подчеркнул глава МИД Узбекистана.