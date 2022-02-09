Сеул, , 09:30 — REGNUM Глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён провел 8 февраля телефонные переговоры с министром иностранных дел Филиппин Теодором Локсином. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Южная Корея Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По их словам, стороны договорились продолжить консультации для скорейшего подписания соглашения о свободной торговле, высоко оценили двустороннее сотрудничество в ряде сфер, включая инфраструктуру и оборону.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили ситуацию на Корейском полуострове и в Мьянме, а также выразили обеспокоенность в связи с ухудшением ситуации в стране Юго-Восточной Азии, несмотря на непрекращающиеся усилия международного сообщества.