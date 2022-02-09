Сеул, 9 февраля, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён провел 8 февраля телефонные переговоры с министром иностранных дел Филиппин Теодором Локсином. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Южная Корея

По их словам, стороны договорились продолжить консультации для скорейшего подписания соглашения о свободной торговле, высоко оценили двустороннее сотрудничество в ряде сфер, включая инфраструктуру и оборону.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили ситуацию на Корейском полуострове и в Мьянме, а также выразили обеспокоенность в связи с ухудшением ситуации в стране Юго-Восточной Азии, несмотря на непрекращающиеся усилия международного сообщества.