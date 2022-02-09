Пекин, , 09:30 — REGNUM С требованием к США аннулировать план продажи Тайваню американских вооружений и прекратить все связи в военной сфере между Вашингтоном и Тайбэем, обращаются власти Китая. Об этом 9 февраля заявил официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь, его слова приводит пресс-служба китайского оборонного ведомства.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«В мире есть только один Китай, а Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая. Китай требует от США немедленно аннулировать вышеуказанный план продажи вооружений Тайваню», — сказал он.

Также У Цянь добавил, что Пекин призывает американские власти прекратить связи с Тайванем в военной сфере и «перестать посылать ложные сигналы сепаратистским силам, выступающим за независимость Тайваня» для того, чтобы избежать серьезных последствий для отношений вооруженных сил Китай и США, а также для мира и стабильности в районе Тайваньского пролива.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Белый дом одобрил сделку по обслуживанию американских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot с Тайванем на $100 млн.