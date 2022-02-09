Пермь, 9 февраля, 2022, 09:30 — ИА Регнум. В Пермском крае полицейские завершили расследование дела о продаже несуществующих породистых щенков. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Blackoranges Померанский шпиц

Молодой человек обманным путем, под предлогом продажи щенков породы корги и померанский шпиц, похищал деньги у граждан. Уголовное дело было возбуждено по заявлению жительницы Кудымкара. Она на сайте бесплатных объявлений нашла информацию о продаже щенка породы корги, связалась с продавцом и договорилась о сделке. После перевода продавцу 8 тыс. рублей, тот перестал выходит на связь и удалил объявление.

Потерпевшими по уголовному делу признано 22 жителя различных регионов России. Общий ущерб составил более 200 тысяч рублей. В ходе предварительного следствия фигурант возместил потерпевшим причиненный материальный ущерб.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для принятия решения по существу.