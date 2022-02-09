Бухарест, 9 февраля, 2022, 09:27 — ИА Регнум. На популярном курорте Мамая (юго-восток Румынии) 8 февраля зарегистрировано редкое для зимнего времени года природное явление — песчаная буря. Об этом сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24 со ссылкой на источники.

Pixabay.com Песчаная буря

По свидетельствам очевидцев, волна песка и пыли накрыла местные черноморские пляжи, уничтожила временные строения и нанесла существенный ущерб расположенным на побережье зданиям гостиниц, медучреждений и магазинов.

Жертв нет. На месте инцидента работают сотрудники Национального института геофизики Румынии.