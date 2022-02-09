Москва, 9 февраля, 2022, 09:26 — ИА Регнум. В Москве слушается уголовное дело об убийстве, фигурантом которого является бывший прокурор Иристонского района Владикавказа Ольга Швецова. Мосгорсуд признал её виновной в подстрекательстве к убийству из корыстных побуждений, но наказание пока не оглашено, пишет ТАСС.

Дарья Драй ИА REGNUM Суд

Напомним, Швецову обвиняют в том, что в 2012 году она договорилась с главарем преступной группы Асланом Гагиевым, чтоб тот устранил бывшего мужа сестры Александра Леонова. На тот момент он являлся следователем Московского межрегионального следственного управления на транспорте, а с сестрой обвиняемой находился в процессе развода и дележа имущества.

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Швецова передала Гагиеву фотографию жертвы и адрес места жительства. По поручению Гагиева члены его банды убили Леонова 12 сентября 2012 года.

В отношении самого главаря банды, созданной им в 2004 году, и её членов возбуждены и расследуются уголовные дела о тяжких преступлениях, совершенных ими на территории различных субъектов России. Уже осуждены 24 бандита, в отношении 12 человек решение суда пока не вынесено, семерых ищут. Всего в банду входили 53 участника.