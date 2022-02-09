Кызыл, 9 февраля, 2022, 09:23 — ИА Регнум. В органы власти Тувы поступает множество жалоб от местных жителей по поводу проблем с углём. Из-за огромных очередей на отгрузочном пункте Каа-Хемского разреза, водителям приходится ждать своей очереди сутками, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Правительство Тувы Загрузка угля. Тува

На совещании у главы республики Владислава Ховалыга возникший дефицит топлива объяснили ажиотажным спросом на него у предпринимателей. Они вывозят уголь в соседнюю Хакасию, где его стоимость достигает 3,7 тыс. рублей, что в полтора раза превышает отпускную цену.

«Нашлись и местные, чрезмерно предприимчивые дельцы, которые закупали топливо большими объемами по цене для физических лиц — за 2220,1 рубля за тонну, а затем перепродавали втридорога», — отметили в правительстве.

Кроме того, в числе причин названы малые объёмы добычи угля на самом разрезе. Предприятие, как оказалось, технически не готово удовлетворить резко выросшие запросы. В результате предприниматели приостановили поставки угля жителям, поскольку в очереди им приходится жечь горючего на сумму, превышающую возможную прибыль.

Сотрудникам министерства топлива и энергетики Тувы поручено проверить топливные склады Кызыла, а Тувинской горнорудной компании — принять меры по увеличению объёмов добычи и пересмотреть график работы пункта отгрузки.

Как сообщало ИА REGNUM, для решения проблемы ранее власти республики запретили вывозить уголь за пределы Тувы до окончания отопительного сезона. Ситуацией заинтересовались также в прокуратуре.

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