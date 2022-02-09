Вашингтон, , 09:23 — REGNUM Канцлер Германии Олаф Шольц обещал группе американских политиков, что в случае эскалации ситуации на Украине российский газопровод «Северный поток — 2» запущен не будет. Такое заявление во время еженедельной пресс-конференции руководства Республиканской партии сделал сенатор США Митч Макконнелл (штат Кентукки), сообщает Roll Call.

Строительство газопровода «Северный поток — 2» Gazprom.ru

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Издание отмечает, что главный республиканец Сената США был в числе небольшой двухпартийной группы сенаторов, которые поужинали вечером 7 февраля в Вашингтоне с канцлером Германии Олафом Шольцем, который ранее в тот же день провёл свою первую встречу один на один с президентом Джо Байденом в Белом доме. В ходе этой встречи и были получены заверения от нового лидера Германии в том, что, если президент России Владимир Путин «прикажет вторгнуться на Украину, это приведёт к прекращению эксплуатации трубопровода, который будет транспортировать российский природный газ в Германию и на энергетические рынки в других странах Европы.

«Он подтвердил то, что […] сказал президент Байден: если произойдёт вторжение, «Северный поток — 2» не будет продвигаться вперёд», — сказал Макконнелл.

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Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля президент США Джозеф Байден после переговоров с канцлером Германии заявил, что если Россия решится вторгнуться на территорию Украины, Вашингтон не оставит эти действия без ответа. По его словам, прежде всего, США «ударят» по «Северному потоку — 2». Как заверил американский лидер, этому проекту будет положен конец.

В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц ушёл от ответа на вопрос по поводу отключения газопровода. Он заверил, что Германия подготовила всё, чтобы в случае военной агрессии против Украины ввести жёсткие санкции, которые Берлин применит «вместе союзниками, со своими партнёрами, с США».

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