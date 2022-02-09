Вашингтон, 9 февраля, 2022, 09:23 — ИА Регнум. В ходе частных бесед президент США Джо Байден заявлял, что нынешний президент Франции Эммануэль Макрон хочет стать генералом Шарлем де Голлем, а также сравнивал канцлера ФРГ Олафа Шольца с его предшественницей — Ангелой Меркель. Об этом 9 февраля сообщает телекомпания NBC со ссылкой на источники в американской администрации.

Gage Skidmore Джо Байден

По данным последних, в связи с ситуацией вокруг Украины американский лидер отмечал, что, глядя на Европу, он видит мало знакомых лиц, при том, что попытки президента США «выработать скоординированный ответ России были затруднены разногласиями среди стран НАТО» по поводу того, как нужно воспринимать угрозу со стороны Москвы.

В то же время указывается, что Байден в этой ситуации «отпускал шутливые замечания» по поводу своих коллег из Европы. Так, он уточнял, что у нового канцлера Германии Олафа Шольца нет ничего общего с его предшественницей — Ангелой Меркель, у премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона «бурный нрав», а Макрон хочет быть Шарлем де Голлем.

Отметим, Шарль де Голль — французский генерал, который возглавил сопротивление во Франции во время Второй мировой войн, а потом стал основателем и первым президентом (1959−1969) Пятой республики во Франции. Он считается одной из самых значимых политических фигур новейшей истории этой страны.