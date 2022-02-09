Чебоксары, 9 февраля, 2022, 09:21 — ИА Регнум. В январе в Чувашии инфляция соответствовал общероссийскому уровню, составив 1%. По итогам 2022 года рост цен ожидается в пределах 5,5%. Об этом заявил вице-премьер — министр экономического развития Чувашии Дмитрий Краснов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

По его словам, в Чувашии в 2022 году уровень инфляции ожидается ниже 2021 года и предварительно оценивается в 5,5%.

«По итогу 2021 года инфляция составила 8,9%, что на 0,5% выше среднероссийского (108,4%). Прогнозный индекс потребительских цен [в 2022 году] оценивается на уровне 5,5%», — сообщил Дмитрий Краснов.

По его словам, для своевременного предотвращения роста цен продолжается еженедельный мониторинг по 52-м наименованиям на 405 объектах торговли. Результаты направляются в прокуратуру и УФАС.

Напомним, 8 февраля федеральные СМИ сообщили, что Минэкономразвития России повысило прогноз по инфляции на 2022 год с 4% до 5,9%.

Cap.ru Данные министерства экономического развития Чувашии

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр экономики Чувашии Дмитрий Краснов заявил, что показатель инфляции в республике по итогам 2021 года «сложился самым высоким с начала 2015 года, когда было 11,5%».