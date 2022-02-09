Волгоград, 9 февраля, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Центральный районный суд Волгограда за два правонарушения арестовал на 15 суток велоактивиста Михаила С., сообщили ИА REGNUM 9 февраля в объединённой пресс-службе судов региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Мужчине вменяли неповиновение полиции и организацию незаконного мероприятия. Общественник организовал 31 декабря 2021 года велопробег, который, по мнению суда, создал помехи движению транспортных средств. Это правонарушение оценили в пять суток административного ареста.

Велоактивиста задержали 7 февраля в отделе полиции, куда пригласили для дачи объяснений по поводу пробега в условиях антиковидных ограничений. По данным издания «Новости Волгограда», в отделе тот настаивал на выдаче копии административного протокола, снимая всё на камеру мобильного телефона. Полицейские потребовали прекратить съёмку и составили на него материал о неповиновение законному распоряжению. Суд постановил арестовать велоактивиста ещё на 10 суток.

Постановления не вступили в законную силу и могут быть обжалованы.