Тюмень, 9 февраля, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Бывшего гендиректора Антипинского НПЗ Геннадия Лисовиченко задержали в Италии. Об этом порталу 72.ru сообщил сын задержанного.

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«В настоящее время общение с отцом происходит только через итальянских адвокатов. Чувствует он себя хорошо. Что касается предпринимаемых действий, то адвокаты по делу работают и получают всю необходимую для этого информацию, в том числе от российских коллег», — сообщил Алексей Лисовиченко изданию.

Кроме того, Алексей Лисовиченко считает, что у его отца «отнимают бизнес» и за границей у него больше шансов добиться объективного рассмотрения «истинных причин» уголовного преследования в России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, экс-гендиректор Антипинского НПЗ Геннадий Лисовиченко находился в международном розыске с ноября 2019 года. Он является фигурантом ряда уголовных дел, связанных с банкротством тюменского нефтеперерабатывающего завода.