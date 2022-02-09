Воронеж, , 09:19 — REGNUM Воронежский областной суд отказал в удовлетворении коллективного иска, поданного к губернатору региона в связи с введением медицинских сертификатов о вакцинации против коронавируса. Решение принято 8 февраля.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые правила «Омикрона»: все новости о коронавирусе в России»

Истцами по делу выступили в общей сложности 59 человек. Заседание продлилось несколько часов. В частности, истцы задавали вопросы представителю ответчика. Они также попросили отложить процесс для подготовки к прениям, однако суд вынес решение в тот же день — судья постановил отказать в удовлетворении иска в полном объёме, сообщили «Вести Воронеж».

Как сообщало ИА REGNUM, иск к губернатору Воронежской области группа активистов направила в ноябре 2021 года с требованием отмены требований о предъявлении медицинских сертификатов о вакцинации против коронавируса при посещении общественных мест.

Отметим, накануне в Туле местная жительница проиграла иск к местному бассейну, в который её не впустили из-за отсутствия медицинского сертификата.