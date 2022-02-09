Оренбург, , 09:19 — REGNUM В Оренбургской области ряду льготных категорий увеличат размер выплат и пособий с 1 февраля. Решение принято областным правительством, сообщает пресс-служба губернатора.

Деньги Anton Starikov

Так, с 1 февраля 2022 года почти на 47% увеличат пособие на детей. Его размер составит от 506 до 1265 рублей. Региональное пособие на детей до 16 лет выплачивается семьям со среднедушевым доходом, не превышающим 110% регионального прожиточного минимума.

Единовременные выплаты ко Дню Победы участникам и инвалидам Великой Отечественной войны увеличатся на 50% — до 15 тыс. рублей. Труженикам тыла, вдовам участников и инвалидов войны, лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей сумму единовременной выплаты увеличат на 50% — до 1500 рублей.

Размер дополнительной пенсии оренбуржцам, имеющим особые заслуги перед Оренбургской областью, увеличится в среднем на 20% и составит от 900 до 1900 рублей. Эти выплаты не подвергались индексации десять лет.

Глава Оренбуржья Денис Паслер назвал изменение в региональном законодательстве о мерах социальной поддержки одним из наиболее масштабных за последние годы. Повышение выплат и пособий коснется более 70 тысяч оренбуржцев. Законопроекты уже готовы к внесению в Законодательное собрание.