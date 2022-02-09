Цхинвал, , 09:18 — REGNUM Норму о «цензе оседлости» для кандидатов в президенты Южной Осетии нужно исключить из законодательства. Об этом заявил первый президент республики Людвиг Чибиров, выступая на предвыборном съезде правящей партии «Единая Осетия».

Флаг Южной Осетии

Он отметил, что по действующим нормам президентом Южной Осетии может стать только тот, кто не менее десяти лет постоянного проживал на территории республики. По мнению Чибирова, это положение не нужно гражданам.

«Этой поправкой, хотим мы этого или нет, мы изолировались от внешнего мира и способствуем тому, чтобы вариться в собственном соку без перспективного будущего. Не стоит этого бояться», — сказал экс-президент.

Чибиров призвал доверится избирателям, так как они сами смогут разобраться, кого выбрать президентом.

Напомним, выборы президента Южной Осетии назначены на 10 апреля. Единая Осетия выдвинула кандидатом на этот пост действующего главу республики Анатолия Бибилова.

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