Москва, , 09:18 — REGNUM В Москве к началу 2024 года инвесторы планируют завершить возведение четырех ледовых дворцов, сообщили в пресс-службе Стройкомплекса.

Ледовый дворец Юлия Карнаева © ИА REGNUM

Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв пояснил, что ввод в эксплуатацию ледовых арен за счет внебюджетных средств запланирован на 2022−2023 гг.

В числе строящихся в настоящее время спортивных объектов — ледовый дворец «Кристалл» в Лужниках, комплекс Академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» в районе Тропарёво-Никулино и др,

Как сообщало ИА REGNUM, на юго-западе Москвы построят ледовый дворец с залом акробатики для центра спорта и образования «Самбо-70».

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