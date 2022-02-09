Москва, , 09:17 — REGNUM Около нуля градусов ожидается в Москве 9 февраля, сообщает центр погоды «Фобос».

Москва. Зима Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

"Сегодня синоптическая ситуация обусловится тыловой частью ложбины североатлантического циклона, куда поступит порция более холодного воздуха и разрозненные массивы снеговых облаков, основная зона которых подойдет к вечеру», — рассказали синоптики.

В столице ожидается облачная погода, местами снег. Температура воздуха около нуля градусов, в Подмосковье — до одного градуса выше нуля. Скорость ветра будет достигать восьми метров в секунду.