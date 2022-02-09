Абакан, , 09:16 — REGNUM С начала 2022 года в Хакасии зарегистрировано 198 пожаров. Как сообщили ИА REGNUM 9 февраля в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, число возгораний в регионе растёт.

Огонь Pikabu.ru

При пожарах с начала года в Хакасии погибли 12 человек, травмированы восемь.

Чаще всего в регионе горят жилые дома (59), мусор (55), надворные постройки (24), бани (22), автомобили (13).

Самыми частыми причинами возгораний являются нарушения правил безопасности в обращении с печами, электрооборудованием и огнём.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинске утром 9 февраля произошёл пожар в общежитии университета.

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