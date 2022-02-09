Москва, 9 февраля, 2022, 09:15 — ИА Регнум. Увеличение поставок газа в страны Европы возможно при наличии спроса, однако из-за высоких цен его не наблюдается. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов.

Mil.ru Владимир Чижов

По его словам, потенциальные покупатели в ЕС подсчитывают расходы по спотовым ценам и думают, что лучше переждать нынешний пик. Рано или поздно цены пойдут вниз, в этом никто не сомневается, отметил он. В Европе есть газ в хранилищах, а нынешняя зима достаточно мягкая, уточнил Чижов.

«Если бы зима была более суровой и запасы бы истощались быстрее, тогда, конечно, даже по высоким ценам европейские компании покупали бы дополнительный газ. Но пока <…> заказов нет, а раз их нет, то нет и поставок», — сказал дипломат в интервью РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил, что обвинения в адрес России о заинтересованности в газовом кризисе в Европе безосновательны, такой кризис Москве совершенно не нужен.

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