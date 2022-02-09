Чебоксары, , 09:15 — REGNUM В январе в Чувашии рост цен составил 1%, что соответствует общероссийской динамике. На инфляции сказался ряд факторов, в том числе рост мировых цен на отдельных товарных рынках и ослабление курса рубля. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил вице-премьер — министр экономики Чувашии Дмитрий Краснов.

Данные министерства экономического развития Чувашии Cap.ru

Глава минэкономразвития в своём докладе о ценах на социально значимые товары проинформировал, что в Чувашии в январе по сравнению с декабрём инфляция составила 1% (в России — 1,07%).

«Рост цен на продукты обусловлен в основном ростом цен производителей и оптовых поставщиков вследствие инфляции издержек и ростом мировых цен на отдельных товарных рынках. Также подтянулись цены до средних по России по отдельным товарным позициям. Также отмечаем повышение ставок акцизов на нефтепродукты 4%, рост цен на горюче-смазочные материалы и удорожание других издержек производства. В том числе среди факторов роста цен сказалось ослабление курса рубля: в январе доллар подорожал на 4,7%, евро — на 3,1%, как следствие произошёл рост стоимости импортных товаров», — сообщил Дмитрий Краснов.

Говоря о социально значимых продуктах питания, вице-премьер отметил, что в январе снизилась стоимость сметаны, пшеничной муки, творога, пшена, свинины, подсолнечного масла, пастеризованного молока, яиц, свёклы, лука, полукопчёных и варено-копчёных колбас.

В «пределах текущей инфляции» выросли цены на хлеб из ржаной муки, смеси ржаной муки пшеничной (+0,2%, по РФ рост составил 2,4%).

«Прежде всего, мы отмечаем, что незначительному росту способствовала в прошлом году государственная поддержка мукомольных предприятий за счёт субсидий, которые были направлены на компенсации производителям муки и возмещение недополученных доходов», — сказал министр экономики.

Дмитрий Краснов также сообщил, что на рост цен в январе сказалось «ускорение роста цен на плодоовощную продукцию»:

«Здесь цены выросли в диапазоне от 2,6% (на картофель, в частности) до 27% (на помидоры, в частности). Вместе с тем ценовая динамика на плодоовощную продукцию в целом соответствует среднероссийской динамике. В основном рост цен обусловлен сезонным характером и снижением объёма производства овощей открытого грунта вследствие почвенной засухи в прошлом году».

Кроме того, в Чувашии значительно подорожали вермишель (+8,2%), сахар (4,8%), макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта (4,2%), соль (3,2%), рис (2,5%). Вице-премьер пояснил, что «основные объёмы товаров завозятся», поэтому на стоимости оказывает влияние рост цен поставщиков продукции. Также выросли цены на колбасу варёную (+3,9%), говядину (+2,5%), сливочное масло (+3,8%).

«Несмотря на значительный рост потребительских цен, в республике сохраняются относительно невысокие места в рейтинге регионов и ПФО, и России в целом и на отдельно значимые социальные продовольственные товары. Например, при росте цен на 3,9% на колбасу варёную сохраняется первое место среди регионов ПФО и второе место в целом по России по дешевизне. При росте цен на яблоки на 8,2% по их дешевизне Чувашия занимает третье место среди регионов Поволжья и 23-е — среди регионов России», — сказал Дмитрий Краснов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Чувашии повторно проиндексируют социальные выплаты