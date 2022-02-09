Ростов-на-Дону, 9 февраля, 2022, 09:15 — ИА Регнум. Александр Безбородых покинул пост директора департамента имущественно-земельных отношений Ростова-на-Дону. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Кресло чиновника

Ростовский сити-менеджер Алексей Логвиненко принял отставку главы ДИЗО, назначив исполняющей обязанности руководителя с 9 февраля Надежду Лунгову. Она занимает должность заместителя директора ДИЗО.

ИА REGNUM сообщало, что уроженец Белгородской области Безбородых был назначен на руководящую должность в ноябре 2019 года. Его предшественница Елена Серова также покинула пост, проработав около двух лет.