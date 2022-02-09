Кузнецк, Пензенская область, , 09:22 — REGNUM В Пензенской области ведется доследственная проверка после падения наледи на десятилетнего мальчика. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

Наледь и сосульки Дарья Драй © ИА REGNUM

Инцидент произошел 7 февраля в городе Кузнецке. Фрагмент наледи с козырька пристроя к многоквартирному дому по улице Свердлова упал на мальчика 2011 года рождения. Ребенку оказана медицинская помощь, угрозы жизни пострадавшего нет.

ИА REGNUM напоминает, 1 февраля в шестом комплексе города Набережные Челны на семилетнюю девочку упал с крыши снег.

Читайте также: В Татарии на ребёнка с крыши упал снег

Читайте также: В Туле на десятилетнюю девочку обрушилась глыба льда