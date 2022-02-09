Джакарта, , 09:13 — REGNUM Индонезия принимает различные дипломатические усилия в разных странах, сообщает Kompas.

Индонезия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Индонезийские миротворческие силы задействованы в Египте, Конго, Вьетнаме, Ираке, в Ливане.

Дипломатические усилия Индонезия принимает в Палестине и Мьянме.

Одно из усилий по реализации национальной цели Индонезии заключается в том, что индонезийский народ должен участвовать в создании мира во всем мире. Индонезийский народ является частью мирового сообщества. Активная роль индонезийского народа в установлении мира во всем мире стала обязательной.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо поздравил жителей с Национальным днем прессы.

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