Джакарта, 9 февраля 2022, 09:13 — REGNUM Индонезия принимает различные дипломатические усилия в разных странах, сообщает Kompas.
Индонезийские миротворческие силы задействованы в Египте, Конго, Вьетнаме, Ираке, в Ливане.
Дипломатические усилия Индонезия принимает в Палестине и Мьянме.
Одно из усилий по реализации национальной цели Индонезии заключается в том, что индонезийский народ должен участвовать в создании мира во всем мире. Индонезийский народ является частью мирового сообщества. Активная роль индонезийского народа в установлении мира во всем мире стала обязательной.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо поздравил жителей с Национальным днем прессы.
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