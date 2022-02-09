Токио, 9 февраля, 2022, 09:10 — ИА Регнум. Аниме-сериал на основе манги «Нулевой Эдем» официально продлили на второй сезон. Об этом 8 февраля сообщила официальная twitter-страница проекта.

Иван Шилов ИА REGNUM Аниме

«Всем спасибо за терпение», — написала администрация аккаунта, сопроводив пост новым постером шоу. Она также добавила, что информацию о премьере продолжения «Нулевого Эдема» сообщит подписчикам позже. Отметим, что ранее в сети появилось множество слухов по поводу второго сезона сериала.

https://twitter.com/EDENSZERO_PJ/status/1491064280388550656

Для справки: автором манги «Нулевой Эдем» является Хиро Машима, которого поклонники аниме и манги знают как создатели сериалов «Хвост феи» и Rave Master. Сюжет рассказывает о том, как мальчик Сики Гранбелл отправляется в путешествие на звездолёте, желая найти космическую богиню, известную как «Мать».