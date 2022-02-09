Красноуфимск, Свердловская область, , 09:10 — REGNUM Жительница Красноуфимска Свердловской области перевела телефонным мошенникам 119 тысяч рублей. Свердловчанка хотела получить выгодные условия по кредиту. Однако попала под влияние лжесотрудников банка.

Мошенник

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Чтобы получить одобрение по кредиту женщина оформила анкеты на разных сайтах. После чего ей позвонили и сообщили, что необходимо оплатить комиссию и страховку в размере 15 тысяч рублей. Деньги женщина перевела, но мошенникам этой суммы оказалось недостаточно. Под различными предлогами они заставляли женщину перевести еще более 100 тысяч рублей.

В результате свердловчанка лишилась 119 тысяч. Кредит ей так и не одобрили. Ранее с женщиной проводили профилактические беседы по факту мошенничества. Однако в этом случае женщина ничего не заподозрила, хотя знала о подобных схемах обмана. Следственным отделом МО МВД России «Красноуфимский» возбуждено уголовное дело.