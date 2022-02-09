Кемерово, 9 февраля, 2022, 09:10 — ИА Регнум. Машиниста из Новокузнецка будут судить за хулиганство на железнодорожной станции. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Prokuror-kaluga.ru Осужденный за хулиганство

В ведомстве уточнили, что в сентябре 2021 года машинист железнодорожно-строительных машин в состоянии опьянения в составе рабочей бригады одного из подразделений РЖД прибыл на станцию «Зональный» в Алтайском крае. Дляпривлечения внимания он достал электропневматический автомат, предназначенный для игры в страйкбол, и направил его на находящихся в здании вокзала людей. Его задержалисотрудники транспортной полиции.

Уголовное дело направлено в Зональный районный суд Алтайского края. Мужчине грозитдо 7 лет лишения свободы.