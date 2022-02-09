Светлый, Оренбургская область, 9 февраля, 2022, 09:08 — ИА Регнум. В Оренбургской области за коррупционное правонарушение коммерческая компания оштрафована на 1,2 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

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По данным ведомства, представитель фирмы в мае 2020 года передал более 400 тыс. рублей экс-главе Светлинского района за лоббирование коммерческих интересов подрядных организаций при освоении бюджетных средств выделенных на ремонт автомобильных дорог, объектов муниципальной собственности и благоустройстве общественных муниципального образования, в том числе в рамках национального проекта «Комфортная городская среда».

За незаконное вознаграждение от имени юридического лица на компанию наложен административный штраф — 1,2 млн рублей. Напомним, экс-глава Светлинского района осужден за взяточничество.