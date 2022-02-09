Дагестанские Огни, Дагестан, , 09:08 — REGNUM В Дагестане из-за действий водителя автомобиля-манипулятора произошла трагедия. Погиб восьмилетний ребенок, еще один — четырехлетний мальчик получил травмы. Прокуратура начала проверку по этому факту, сообщили 9 февраля в пресс-службе надзорного ведомства.

Ребенок (сс)kheinz

Инцидент произошел днем 8 февраля в городе Дагестанские Огни. Водитель, выезжая со двора, задел ворота. Они упали на находившихся неподалеку детей и придавили обоих.

«Водитель манипулятора при выезде с частной территории задел ворота. В результате забор обрушился на двоих малолетних детей. Восьмилетний ребёнок погиб, четырехлетний мальчик госпитализирован», — сообщили подробности в прокуратуре.

Ведомство поставило под контроль ход проверки, по её результатам будет принято процессуальное решение.