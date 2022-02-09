Екатеринбург, 9 февраля, 2022, 09:07 — ИА Регнум. В Екатеринбурге 11-летний мальчик провалился под лед. Его спасли туристы, возвращавшиеся с экскурсии, сообщает E1.RU со ссылкой на очевидцев.

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Инцидент произошел вечером 8 февраля. Туристы возвращались с экскурсии по Плотинке, когда заметили в реке мальчика. Ребенок был по шею в воде. Гости Екатеринбурга поспешили ему на помощь.

Очевидцы вызвали скорую помощь. Мальчика достали из воды и отогрели в автобусе. Ребенок смог назвать свое имя и адрес. Через некоторое время удалось связаться с его матерью. Через пол часа приехала скорая. К этому времени на место происшествия прибыла и мать мальчика. Туристы продолжили экскурсию, оставив ребенка с матерью.

В ГУ МЧС по Свердловской области ситуацию пока не прокомментировали.