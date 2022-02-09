Спасатели предупредили об угрозе лавин в Бурятии
Улан-Удэ, 9 февраля, 2022, 09:06 — ИА Регнум. В горах на территории Северобайкальского района Бурятии возможен сход лавин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по республике со ссылкой на данные синоптиков.
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Сход лавины
В связи с этим спасатели просят жителей и туристов воздержаться от выходов на горные маршруты.
«Находясь в горах, следите за изменением погоды, важно знать места возможного схода снежных лавин в районе своего пути», — отметили в управлении.