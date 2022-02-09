Мурманск, , 09:06 — REGNUM На полигоне, расположенном в районе посёлка Спутник Мурманской области, артиллеристы морской пехоты Северного флота (СФ) провели боевые стрельбы из гаубиц «Гвоздика» и РСЗО «Град». Об этом 9 февраля сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.

РСЗО «Град» Минобороны России

В ходе учений артиллеристы отработали взаимодействие с подразделениями воздушной и наземной разведки, выдававшими точные координаты целей. После чего огнём подразделений разведывательно-огневых комплексов «нанесли поражение условному противнику».

пресс-служба СФ «Для эффективного ведения артиллерийского огня и его корректирования применялись беспилотные летательные аппараты, стоящие на вооружении береговых войск Северного флота».

Морпехи также отработали вопросы маскировки и противовоздушной обороны артиллерийских позиций, проведя из переносных зенитных ракетных комплексов «Игла» стрельбы по воздушным целям.

Отмечается, что учебно-боевые задачи артиллерийским подразделениям ставились «с учётом климатических особенностей Крайнего Севера и Арктики». Именно это отличает боевую подготовку дислоцированных в регионе подразделений морской пехоты и мотострелковых бригад армейского корпуса СФ.

Всего в учениях было задействовано более 30 единиц техники — 122-мм самоходных гаубиц «Гвоздика» и реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, в объединениях Южного военного округа (ЮВО) стартовало свыше 30 двусторонних ротных тактических учений, в которых будут применяться ракетные комплексы и бронетехника.

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