Уфа, , 09:08 — REGNUM Один человек погиб в результате дорожно-транспортного происшествия с участием вахтового автобуса в Башкирии. Об этом 9 февраля сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

ДТП Пресс-служба УМВД по Оренбургской области

Сообщается, что вечером 8 февраля в Благовещенском районе на 32 км автотрассы Уфа-Янаул автомобиль «Лада Приора», за рулем которого находился 42-летний мужчина, по касательной столкнулся с дорожным ограждением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с вахтовым автобусом «НефАЗ», за рулем которого находился 44-летний мужчина.

Отмечается, что в этом ДТП получил не совместимые с жизнью травмы водитель автомобиля «Лада Приора», 32-летний пассажир этого автотранспортного средства был доставлен в больницу.

Сообщается, что в салоне автобуса ехали восемь пассажиров, из них никто не пострадал. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.