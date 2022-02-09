Белград, 9 февраля 2022, 09:04 — REGNUM Североатлантический альянс нацелен на поиск политического варианта урегулирования конфликта с Россией, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
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По его словам, «изо дня в день мы видим, что российские войска всё больше скапливаются на границе». Вместе с тем «не поздно сохранить мир, НАТО серьёзно нацелено на поиск политического решения».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в посольстве РФ в США заявили, что Москва приветствует факт того, что Вашингтон «дозрел» до обсуждения принципа неделимой безопасности на территории Европы.
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