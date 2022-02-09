Владивосток, , 18:29 — REGNUM В Приморье объём финансирования национальных проектов в 2022 году составляет 26,7 млрд рублей. Большая часть средств предусмотрена на реализацию проектов «Демография» и «Здравоохранение», рассказал и.о. руководителя агентства проектного управления региона Леонид Лебедев.

Детсад построили в рамках национального проекта Ulgov.ru

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Всего в крае реализуются 46 региональных проектов в рамках 12 нацпроектов. Они затрагивают все сферы жизни приморцев: создание комфортной городской среды, повышение доступности жилья, качества образования, увеличение рождаемости и другие.

На 3,43 млрд рублей отремонтируют дороги и мосты по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». В рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» запланировано ввести в эксплуатацию три школы. В 44 общеобразовательных организациях, которые расположены в сельской местности и малых городах, будут созданы центры «Точка роста», в пяти учебных заведениях будет обновлена материально-техническая база — на эти и другие мероприятия в рамках нацпроекта предусмотрено 1,88 млрд рублей.

Также на 543,55 млн рублей в 22 муниципалитетах Приморья будут благоустроены более 120 общественных и дворовых территорий по региональному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

По словам Леонида Лебедева, в этом году добавились три новых региональных проекта — «Развитие туристической инфраструктуры» национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», «Развитие системы поддержки молодежи» нацпроекта «Образование» и «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».

За реализацией нацпроектов в Приморье следят общественные наблюдатели, ОНФ.

«Мы контролируем ход работ на стройках соцобъектов, ремонтах дорог, участвуем в их приемке и оцениваем качество. Следим, чтобы применялись соответствующие, современные технологии и материалы, чтобы деньги по нацпроектам не «закапывали», не было хищений. ОНФ постоянно взаимодействует с контролирующими и надзорными органами. Нацпроекты, прежде всего, нацелены на повышение качества жизни приморцев. Их реализация даёт мощный толчок развитию территории, решает наиболее острые социальные проблемы», — прокомментировал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Приморье, член общественного совета по промышленной среде при губернаторе Юрий Логинов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» отремонтируют к популярным пляжам дороги. Всего в список вошли трассы в четырех муниципалитетах.