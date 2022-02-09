Цхинвал, , 09:03 — REGNUM Правящая партия Южной Осетии «Единая Осетия» в ходе предвыборного съезда выдвинула кандидатом в президенты действующего главу республики Анатолия Бибилова. Об этом сообщает ТАСС.

Анатолий Бибилов Kremlin.ru

По данным журналистов, на съезде было 300 делегатов. Из них на тайном голосовании поддержали Бибилова 297 человек. Два бюллетеня испортили.

«Для меня это высокая честь и огромная ответственность. Заверяю, что приложу все свои силы, чтобы оправдать ваше высокое доверие», — сказал Бибилов.

Поддержать его на съезд приехала делегация от партии «Единая Россия». Также на съезде выступил экс-президент Южной Осетии Людвиг Чибиров.

Напомним, выборы президента Южной Осетии назначены на 10 апреля. Бибилов является президентом республики с апреля 2017 года.

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