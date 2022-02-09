Ульяновск, , 09:02 — REGNUM В Ульяновской области не будут возводиться объекты капстроительства в Винновской роще. Об этом заявил на своих страницах в социальных сетях губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

Роща Екатерина Булатова © ИА REGNUM

По итогам совещания глава региона заверил, что «никакого капитального строительства» на «знаковой для всех жителей» территории не будет, а детская биатлонная школа продолжит работать. Речь идёт о Винновской роще.

«Хочу развеять сомнения по поводу появления там спортивных, хозяйственных или жилищных объектов. Запретил это делать», — написал ульяновский губернатор, подчеркнув, что власти рассматривают территорию как рекреационную зону «с сохранением уникальных заповедных территорий» .

По его словам, с привлечением средств федерального бюджета в 2022 году начнётся ликвидация нефтяного загрязнения на территории рощи.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2021 года достигнута договорённость о федеральной поддержке в рамках реабилитации Винновской рощи площадью 135,4 гектара в Ульяновске, где через грунт просачиваются нефтепродукты. Работы будут проводить в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги». Реабилитацию планируется начать в 2022 году, затраты оцениваются в 260 млн рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Ульяновская область получит средства на реабилитацию Винновской рощи