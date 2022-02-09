Братислава, , 09:02 — REGNUM Голосование о военном сотрудничестве Словакии с США, которое было заключено 3 февраля в Вашингтоне, состоится в словацком парламенте в ходе очередного заседания 9 февраля. Об этом 9 февраля сообщает Словацкое телевидение.

Словакия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

При этом накануне в ходе обсуждения соглашения оппозиция Словакии заявляла об односторонней для США выгоде указанного соглашения и утрате республикой суверенитета из-за того, что на словацкой территории будут расположены американские военнослужащие и оружие.

Также в парламенте было зачитано обращение генерального прокурора страны Мароша Жилиники, который указал на несоответствие соглашения словацкому законодательству и угрозу зависимости от Вашингтона, в случае принятия документа.

Несмотря на это, комитет по обороне и безопасности парламента Словакии рекомендовал депутатам утвердить военный договор с США, а правительство страны хочет провести его через парламент, в котором у него большинство, в ускоренном порядке.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок заявил, что желание Украины вступить в Североатлантический альянс (НАТО) якобы не угрожает России.