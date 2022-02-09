Абакан, 9 февраля, 2022, 09:02 — ИА Регнум. В Хакасии избрали меру пресечения 27-летнему жителю города Абакан, напавшему с ножом на двухлетнего сына. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по региону.

Цитата из видео ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии Обвиняемый в попытке убийства сына. Хакасия

Мужчине предъявлено обвинение в покушении на убийство малолетнего, находившегося в беспомощном состоянии.

По данным следствия, 24-летняя бывшая супруга обвиняемого пришла к нему в гости днём 5 февраля, чтобы он повидался с сыном. Вместо этого, вернувшись с балкона в нервозном состоянии, он складным ножом нанёс два удара в область груди ребёнка.

«Женщина забрала мальчика и вместе с сыном выбежала из квартиры, обратившись за помощью к соседям. Ребёнка доставили в больницу в тяжелом состоянии. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи мальчик остался жив, в настоящее время его жизнь вне опасности», — отметили в управлении.

Мужчина к настоящему времени дал признательные показания, пояснив, что находился под действием наркотиков. 9 февраля суд избрал меру пресечения обвиняемому в виде заключения под стражу.