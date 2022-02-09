Эдмонтон, Канада, , 08:56 — REGNUM «Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:0.

«Вегас Голден Найтс» Nhl.com

В составе «Вегаса» шайбы забросили нападающие Бретт Хауден, Вильям Карлссон и Райлли Смит и защитник Алекс Пьетранджело.

На сегодняшний день «Вегас» занимает четвёртое место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 59 очков. «Эдмонтон» идёт на девятом месте в Западной конференции с 49 очками.

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