Санкт-Петербург, 9 февраля, 2022, 08:56 — ИА Регнум. Правительство Санкт-Петербурга оказывает «всестороннее содействие правоохранительным органам в расследовании дел, связанных со злоупотреблениями и хищениями в сфере ЖКХ и других отраслях». Об этом заявили в Смольном.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Смольного

Как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге прошли десятки обысков в организациях и компаниях в сфере ЖКХ. По установленным фактам хищений средств, выделенных на уборку города от снега и наледи, возбуждено порядка 20 уголовных дел, есть задержанные.

Как отметили в пресс-службе Смольного, обыски и другие следственные и процессуальные действия проводятся силовыми структурами под руководством прокуратуры Санкт-Петербурга.

«Ход и результаты расследования по уголовным делам поставлены на контроль в аппарате прокуратуры Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.

Одновременно по поручению губернатора Александра Беглова начаты проверки предприятий и организаций, отвечающих за уборку и содержание улиц, а также кровель домов в зимний период.