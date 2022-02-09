Якутск, 9 февраля, 2022, 08:59 — ИА Регнум. В Якутии обсудили планы строительства особых дирижаблей, которые смогут летать в суровых условиях Арктики и при этом перевозить больше грузов. С помощью таких летательных аппаратов руководство региона намерено снизить стоимость доставки грузов на отдалённые территории республики, сообщили 9 февраля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Якутии.

Airwolfhound Дирижабль Airlander

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Строительство дирижаблей, которые, как предполагается, смогут выполнить эту задачу, обсудили на специальном совещании под председательством премьер-министра региона Андрея Тарасенко. Генеральный директор транспортно-экспедиторской компании «Бэдфорд групп» и лидер консорциума «Дирижабли в Якутии» Владимир Ворошилов считает возможным создание летательного аппарата грузоподъёмностью от 100 до 500 кг, устойчивого к низким температурам. Он выразил готовность решать задачи по созданию инфраструктуры для обслуживания дирижаблей в Якутии и документации для легализации их перемещений.

Генеральный директор АО «Долгопрудненское Конструкторское Бюро Автоматики» Юрий Кузнецов пообещал примерно через три месяца представить проект опытного образца подходящего для нужд Якутии воздушного судна.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты раскритиковали идею использовать дирижабли для перевозки грузов в Арктике. Для активного использования таких воздушных судов нужны заводы по производству гелия и тёплые ангары, считает заслуженный пилот Российской Федерации Николай Поляков. Директор компании, выполняющей авиационные работы в Арктической зоне РФ Николай Мязин отмечал, что дирижабли не подходят для использования в суровом северном климате. Глава альянса «Аэрохимфлот» Клим Галиуллин обращал внимание на непригодность таких летательных аппаратов для перевозки грузов.