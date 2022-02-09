Ульяновск, 9 февраля, 2022, 08:53 — ИА Регнум. В Ульяновской области установили подозреваемого в мошенничествах: следствие считает, что он оформлял кредиты на чужие паспорта, затем обналичивая средства. Об этом сообщает УМВД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Паспорт

В серии мошеннических действий подозревается житель Ульяновской области 1988 года рождения. По данным правоохранителей, работая в компании по предоставлению услуг связи, в том числе интернет-доступа, он использовал паспортные данные обращавшихся за услугами граждан.

«По ним он оформлял кредитные карты лимитом от 10 тыс. рублей до 25 тыс. рублей, после чего обналичивал деньги», — говорится в сообщении.

Полиция установила шесть фактов противоправных действий, по которым возбуждены уголовные дела. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении музыканта. Предварительно полицией установлено, что ему предложили выступить на дне рождения руководителя одного из силовых ведомств, попутно попросив пополнить счёт телефона и купить алкоголь — в результате ульяновец остался без денег.

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