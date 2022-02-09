Оттава, 9 февраля, 2022, 08:53 — ИА Регнум. «Виннипег Джетс» одержал победу над «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 2:0.

John Slipec «Виннипег Джетс»

В составе «Виннипега» шайбы забросили нападающий Марк Шайфли и защитник Нейт Шмидт.

На сегодняшний день «Виннипег» занимает 13-е место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 45 очков. «Миннесота» идёт на третьем месте в Западной конференции с 59 очками.

Читайте также: «Нью-Джерси» разгромил «Монреаль» в матче НХЛ