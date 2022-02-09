Москва, 9 февраля, 2022, 08:53 — ИА Регнум. В Москве за январь-ноябрь 2021 года экспорт осветительного оборудования вырос почти на 72%. Увеличены поставки почти всех категорий осветительного оборудования, сообщается на портале мэра столицы.

Экспорт

В 2021 году Москва экспортировала осветительное оборудование в 91 страну (в 20 109 году — в 83 страны). Основными импортерами стали Казахстан (страна закупила продукцию на $22,52 млн), Белоруссия ($21,53 млн) и Филиппины ($7,02 млн).

Доля Москвы в общероссийском экспорте осветительного оборудования составила 35,7%. За 11 месяцев столица поставила товары на $92,2 млн, это на 71,8% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, за 11 месяцев 2021 года несырьевой неэнергетический экспорт Москвы составил 29,07 млрд долларов,

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